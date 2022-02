Altobelli su Osimhen | «Meno decisivo di tanti attaccanti in Serie A»

(Di martedì 8 febbraio 2022), ex giocatore dell’Inter, ha parlato dia Canale 8. Le sue parole sull’attaccante azzurro, ex giocatore dell’Inter, ha parlato dia Canale 8. Le sue parole sull’attaccante azzurro:– «Poteva fare molto di più, non è stato cosìcome dicono. InA ce ne sono diversi meglio di lui. Non è stato bravo nemfuori dal campo. Se ha preso il Covid è colpa sua visto che in Nigeria è andato in discoteca». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagiaDias : @maxmassi969 @OCardinal17 Altobelli discute Osimhen perche' e' un giocatore del - sportface2016 : #Napoli, #Altobelli: “#Osimhen è meno incisivo di quanto dicono. E se ha preso il #Covid è colpa sua” - Oigres1982 : @erosazzurro Hai letto la strunzat assurda piena di controsenso della critica di Altobelli su Osimhen? ?? Ha detto c… - news_mondo_h24 : Altobelli attacca Osimhen: “è uno degli attaccanti meno decisivi” - MondoNapoli : Altobelli: 'Osimhen non è decisivo come dicono, vi spiego perchè' - -

Ultime Notizie dalla rete : Altobelli Osimhen

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, ex giocatore dell'Inter, ha parlato dia Canale 8. Le sue parole sull'attaccante azzurro, ex giocatore dell'Inter, ha parlato dia Canale 8. Le sue parole sull'...Alessandro, storico ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Canale 8 dell'attaccante del Napoli Victor. L'ex bomber ha avuto parecchio da ridire sul nigeriano. Ecco le sue parole: 'È uno degli ...Alessandro Altobelli, storico ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Canale 8 dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen. L'ex bomber ha avuto parecchio da ridire sul nigeriano.Altobelli non lascia spazio a molti pensieri, durante una diretta tv su Canale 8 non ha espresso opinioni positive su Victor Osimhen. Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter, Juventus e Brescia, ...