Pechino 2022, Beatrice Brignone è medaglia d'argento nel gigante femminile (Di lunedì 7 febbraio 2022) La sciatrice Beatrice Brignone vince la medaglia d'argento a Pechino 2022. Nel gigante femminile che si è disputato a Yangqing, a nord della Capitale della Cina Brignone è arrivata seconda. Oro alla svedese Sara Hector, bronzo la svizzera Lara Gut-Behrami. Si tratta della quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang Brignone aveva vinto il bronzo. Nella prima manche l'azzurra era arrivata terza a 42 centesimi dalla leader, la svedese Sarah Hector che guidava la gara con 30 centesimi di vantaggio sull'austriaca Katharina Truppe. Quarta, a mezzo secondo dalla Brignone (è bronzo in carica della specialità), la slovena Meta Hrovat.

