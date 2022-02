Palù (Aifa): «È possibile una quarta dose con un vaccino polivalente e aggiornato» (Di lunedì 7 febbraio 2022) È presto per dire che siamo fuori dalla pandemia. E una quarta dose con vaccini aggiornati contro il Coronavirus è possibile. Lo dice oggi il presidente dell’Aifa Giorgio Palù in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. In cui spiega che «mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e esistono aree popolate da comunità ancora suscettibili al virus perché non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale». E quindi la guerra «non possiamo dichiararla vinta. L’unico raffronto con pandemie causate da coronavirus è possibile con i virus dell’influenza che sono stati responsabili di tre ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) È presto per dire che siamo fuori dalla pandemia. E unacon vaccini aggiornati contro il Coronavirus è. Lo dice oggi il presidente dell’Giorgioin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. In cui spiega che «mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e esistono aree popolate da comunità ancora suscettibili al virus perché non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale». E quindi la guerra «non possiamo dichiararla vinta. L’unico raffronto con pandemie causate da coronavirus ècon i virus dell’influenza che sono stati responsabili di tre ...

Palù (Aifa): "È possibile una quarta dose con un vaccino polivalente e aggiornato" presto per dire che siamo fuori dalla pandemia. E una quarta dose con vaccini aggiornati contro il Coronavirus è possibile. Lo dice oggi il presidente dell'Aifa Giorgio Palù in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera . In cui spiega che "mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida ...

Così al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente del cda dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e virologo del comitato tecnico scientifico, che sulla possibilità del virus di riorganizzarsi, ...