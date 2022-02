Messina | un ragazzo di 25 anni si dà fuoco in casa | era in preda alla depressione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Un gesto estremo legato a crisi depressive. Nella mattina di ieri, 6 febbraio, undi 25si è datonella suadi Capri Leone, un piccolo comune da poco più di 4 mila abitanti in provincia di. Appena dopo il gesto è stato portato al pronto soccorso di Sant’Agata Militello, dove sono state accertate ustioni sul 75 per cento del corpo. Visto che i Centri Grandi Ustioni di Palermo e Catania erano pieni, ilè stato trasporto con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Al momento è emerso che ilaveva attraversato diverse crisi depressive, da tempo era in cura presso un servizio psichiatrico. SecondoToday a lanciare l’rme sarebbero stati i passanti, dopo aver sentito le ...

Secondo le prime ricostruzioni, dopo ilè andato in preda a crisi depressive, si è dato fuoco con del liquido infiammabile nella sua abitazione a Rocca di Caprileone, in provincia di...dall'ospedale "Papardo" a, dove è stato trasportato ieri pomeriggio con l'elisoccorso, un giovane di 25 anni di Rocca di Caprileone. Stando a quanto ricostruito, ieri mattina il, che ...CREMONA - A mezzogiorno si è seduto davanti al pm Francesco Messina e quando è stato informato che Luca, il ragazzo di 27 anni finito fuori dal suo taxi nella notte di Natale, ricoverato per un grave ...Il ragazzo, in cura psichiatrica, si sarebbe cosparso di alcool per poi darsi fuoco. Dopo i soccorsi, ha atteso invano per ore che si liberasse un posto in un centro siciliano CAPRILEONE – Si pensa ad ...