Mercato automotive crollato in due anni del 34,8 per cento, Alis chiede rapidi incentivi mirati (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'Siamo molto preoccupati per la crisi dell'automotive, un settore determinante per il sistema industriale italiano che sta attraversando notevoli difficoltà, come dimostrano gli ultimi dati sulle ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'Siamo molto preoccupati per la crisi dell', un settore determinante per il sistema industriale italiano che sta attraversando notevoli difficoltà, come dimostrano gli ultimi dati sulle ...

Advertising

AutoElettrica : Auto elettrica: si perderanno più di 70 mila posti di lavoro | Trend Online: La transizione ecologica verso il merc… - ServiziAlLavoro : Non c'è transizione ecologica senza relazioni industriali e sindacali - Domani Per questo il documento presentato d… - ferdi_uliano : RT @rquerze: Per il leader della ?@FIMCislStampa? non si tratta di bloccare la transizione e il mercato ma di governare il cambiamento nell… - PrimoBonacina : Ascolta il #podcast di Primo Bonacina su #RADIO IT: IL PROTAGONISTA – ANTONIO GENTILE (CARVAGO): “DIGITALE E AUTOMO… - megamodo : Il 2022 segna un anniversario storico per la Forester, giunta al 25° anno dal lancio della sua prima versione nel 1… -