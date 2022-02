LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Gut-Behrami mette pressione a tutte (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.34 Pasticcia tanto O’Brien, poi incappa in una bruttissima caduta proprio all’ultima porta. Bruttissima spaccata. Ha saltato una porta, quindi viene squalificata nonostante abbia tagliato il traguardo. 8.32 Ne mancano sei. Parte l’americana Nina O’Brien (-0.26): se non commette errori, è pericolosa. 8.30 Bruttissima caduta per Tessa Worley, che si è insaccata con il braccio sinistro in una porta. La francese, con ogni probabilità, chiuderà la carriera senza una medaglia olimpica. 8.29 Una grande Lara Gut-Behrami. Approccio completamente diverso, ha rischiato tutto e le è andata bene: vola in testa con 48 centesimi su Stjernesund, miglior tempo di manche. L’elvetica fa un pensierino al podio. Di sicuro metterà pressione a quelle che ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.34 Pasticcia tanto O’Brien, poi incappa in una bruttissima caduta proprio all’ultima porta. Bruttissima spaccata. Ha saltato una porta, quindi viene squalificata nonostante abbia tagliato il traguardo. 8.32 Ne mancano sei. Parte l’americana Nina O’Brien (-0.26): se non comerrori, è pericolosa. 8.30 Bruttissima caduta per Tessa Worley, che si è insaccata con il braccio sinistro in una porta. La francese, con ogni probabilità, chiuderà la carriera senza una medaglia olimpica. 8.29 Una grande Lara Gut-. Approccio completamente diverso, ha rischiato tutto e le è andata bene: vola in testa con 48 centesimi su Stjernesund, miglior tempo di manche. L’elvetica fa un pensierino al podio. Di sicuroràa quelle che ancora ...

