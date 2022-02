Ligue 1 | il PSG batte il Nizza e va a +13 sul Marsiglia K o il Nizza

Advertising

giovannisalvest : @GFI65 Hanno vinto largo uguale nel PSG possiamo giocarci pure noi in porta in Ligue 1 vincono lo stesso - 11contro11 : Ligue 1, giornata 23: PSG straripante, cinquina al #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - PSGInMyBlood : RT @infoitsport: Pronostici 6 febbraio 2022: pronostico Lille-PSG e Ligue 1 + Calciomercato - infoitsport : Pronostici 6 febbraio 2022: pronostico Lille-PSG e Ligue 1 + Calciomercato - infoitsport : Lille-PSG, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni e pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue PSG

... 90' Terrier Lille -1 - 5 10' Danilo Pereira, 28' Botman, 32' Kimpembe, 38' Messi, 51' Pereira, 67' Mbappé Classifica56, Olympique Marsiglia 43, Nizza 42, Racing Strasburgo 38, ......(autore di due gol per ilcontro il Real nella fase a gironi 2019/20) e Keylor Navas affronteranno la loro ex squadra; lo stesso vale per Carlo Ancelotti, che ha allenato i campioni di1 da ...PSG 56, Olympique Marsiglia 43, Nizza 42, Racing Strasburgo 38, Rennes 37, Monaco 36, Montpellier 34, Lione 34, Lens 33, Nantes 32, Lille 32, Angers 29, Brest 28, Reims 27, Clermont 24, Troyes 21, ...O quanto meno sta dando indicazioni chiare sui suoi progetti futuri, dal momento in cui lascerà la Ligue 1 francese ... ha già fatto sorridere diversi tifosi rossoneri. In Lille-PSG (finita 5-1 per i ...