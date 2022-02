Il Pontefice intervistato da Fabio Fazio sui grandi temi sociali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Ama ballare il tango («un porteño che non balla il tango non è un porteño», ha detto), sognava di fare il macellaio perché «quando andavo a fare la spesa con la nonna vedevo il macellaio che aveva davanti una borsa dove metteva tanti soldi» e ammette di avere anche lui delle «anormalità». Leggi anche › È Natale, e Papa Francesco sbarca su Netflix con la miniserie “Stories of a generation” Il papa in collegamento con Che tempo che fa (Instagram) È un ritratto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stories of a Generation con Papa Francesco guarda le foto Ama ballare il tango («un porteño che non balla il tango non è un porteño», ha detto), sognava di fare il macellaio perché «quando andavo a fare la spesa con la nonna vedevo il macellaio che aveva davanti una borsa dove metteva tanti soldi» e ammette di avere anche lui delle «anormalità». Leggi anche › È Natale, e Papa Francesco sbarca su Netflix con la miniserie “Stories of a generation” Il papa in collegamento con Che tempo che fa (Instagram) È un ritratto ...

