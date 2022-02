Il nuovo Maggiolino green Made in Cina

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Per il mese di Marzo è attesa una presentazione piuttosto particolare. Parliamo delprodotto in Asia per il mercato locale da parte di Great Wall. Arriveranno due differenti versioni sul mercato. Entrambe saranno auto elettriche: la prima si chiamerà ORA Ballet, mentre la seconda si chiamerà Punk Cat. Il motore erogherà 170 cv e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Auto Elettriche 2018-2019, vendite a 5 stelle Golf elettrica ultime novità: alta convenienza Volkswagen ID: arrivano gli aggiornamenti over-the-air India: nel 2030 le uniche automobili vendute saranno elettriche: entro il 2030 divieto alle auto a benzina e diesel Buggy diventa elettrico: la storia si rinnova

Advertising

radioitaliacina : Il nuovo Maggiolino arriva dalla Cina Presto potremo assistere al lancio del nuovo Maggiolino asiatico, realizzato… - infoiteconomia : Il nuovo Maggiolino arriva dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Maggiolino

Virgilio Motori

Nel 2022 la vedremo in unfilm di natale firmato Netflix e qualche mese fa ha fatto ... Il suo primo album , Speak , esce mentre è impegnata con le riprese di Herbie " il super, ...Indice Quando lo vedremo sul mercato Le indagini di Volskwagen sull'auto che tanto somiglia alla sua storica 'icona' Il motore delcinese Quando lo vedremo sul mercato Il...(Automoto.it) Per Mazepin e Schumacher saràun anno importante sulla VF22. Tuttavia, con un nuovo regolamento e una vettura completamente nuova, nel 2022 dovranno anche riuscire a trascinare il team ...Il Maggiolino elettrico di Great Wall per il mercato ... Lo scorso mese di dicembre erano apparse per la primissima volta le immagini dei nuovo Punk Cat e ORA Ballet sul web, quest’ultima ...