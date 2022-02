Il Mattarella bis sancisce l'irrilevanza del Parlamento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un po’ a mente fredda qualche riflessione a cena sulla rielezione di Sergio Mattarella e soprattutto sulla condizione politica in cui è avvenuta. Perché con la rielezione in piena continuità succede che il Parlamento in carica prenda atto, suo malgrado oppure senza accorgersene, di aver rappresentato una parentesi priva di effetti duraturi sulla politica italiana. Nei 5 anni, il cui compimento è ormai vicino (politicamente molto vicino), questo Parlamento non ha saputo esprimere suoi esponenti di rilievo tale da essere non vogliamo dire insediati ma almeno proponibili per Palazzo Chigi. I governi sono passati altrove, prima con la soluzione al ribasso, cioè con un presidente del consiglio politicamente irrilevante, e poi con quella al rialzo offerta da un presidente del Consiglio in grado da solo di reggere la credibilità e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un po’ a mente fredda qualche riflessione a cena sulla rielezione di Sergioe soprattutto sulla condizione politica in cui è avvenuta. Perché con la rielezione in piena continuità succede che ilin carica prenda atto, suo malgrado oppure senza accorgersene, di aver rappresentato una parentesi priva di effetti duraturi sulla politica italiana. Nei 5 anni, il cui compimento è ormai vicino (politicamente molto vicino), questonon ha saputo esprimere suoi esponenti di rilievo tale da essere non vogliamo dire insediati ma almeno proponibili per Palazzo Chigi. I governi sono passati altrove, prima con la soluzione al ribasso, cioè con un presidente del consiglio politicamente irrilevante, e poi con quella al rialzo offerta da un presidente del Consiglio in grado da solo di reggere la credibilità e ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato… - FrancescoLollo1 : Prima Di Maio chiedeva l’impeachment di Mattarella, poi il M5S lo vota per il bis al Quirinale. 'Mo-Vi-Mento'. - ninofrassicaoff : Mi ricordo quando a fine spettacolo mi chiese il BIS. Io allora sottovoce, timidamente gli dissi: 'Presidente, lo f… - Profilo3Marco : RT @giullimer: Conf. stampa: Salvini parla al singolare. Attacca il csx che diserta le riunioni di maggioranza e rivendica la scelta di Cas… - Profilo3Marco : RT @giullimer: La vera asse che si sta consolidando di nuovo è quella tra Pd e Italia Viva: tra i grandi elettori c’è grande sinergia. Ora… -