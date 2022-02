Covid, dove corre e dove rallenta: la situazione negli altri Paesi (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Covid in Italia oggi sta rallentando la sua corsa , ma come negli altri Paesi? Tenendo conto che in molti casi i bollettini a ridosso del fine settimana risentono del minor numero di tamponi effettuati e di un rallentamento nelle comunicazioni, ecco la situazione all’estero: – GERMANIA: l’incidenza cresce ancora. Il bollettino diffuso oggi dall’Istituto Robert Koch indica che nelle ultime 24 ore si sono registrati 95.267 nuovi contagi (11.117.857 da inizio pandemia) e altri 49 decessi per complicanze legate all’infezione (118.766 in totale). Il dato odierno sui contagi è in calo rispetto ai record dei giorni scorsi, ma nel fine settimana è sempre minore il numero di test effettuati. Continua però a crescere l’incidenza settimanale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilin Italia oggi stando la sua corsa , ma come? Tenendo conto che in molti casi i bollettini a ridosso del fine settimana risentono del minor numero di tamponi effettuati e di unmento nelle comunicazioni, ecco laall’estero: – GERMANIA: l’incidenza cresce ancora. Il bollettino diffuso oggi dall’Istituto Robert Koch indica che nelle ultime 24 ore si sono registrati 95.267 nuovi contagi (11.117.857 da inizio pandemia) e49 decessi per complicanze legate all’infezione (118.766 in totale). Il dato odierno sui contagi è in calo rispetto ai record dei giorni scorsi, ma nel fine settimana è sempre minore il numero di test effettuati. Continua però a crescere l’incidenza settimanale ...

Continua la protesta contro le misure anti - Covid, sette arresti Undicesimo giorno di proteste contro le misure anti - Covid continua a Ottawa, dove ieri il sindaco ha dichiarato lo stato d'emergenza. Il primo cittadino Jim Watson, che nelle prossime ore ha convocato la giunta per un consiglio straordinario, ha ...

Covid, dove il virus rallenta e dove corre: la situazione Paese per Paese La Stampa Covid, dove corre e dove rallenta: la situazione negli altri Paesi USA: con Omicron superata soglia 900.000 morti. Da gennaio 2020, secondo i dati della Johns Hopkins University, il Covid-19 è ‘responsabile’ per più di 902.600 decessi negli Stati Uniti, dove si ...

COVID, il punto in Toscana (ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Boom di decessi in Toscana per Covid: in un giorno soltanto sono stati 40 i ... quantitativamente diversa - osserva Sebastiani - la situazione in Lombardia, dove l'aumento ...

