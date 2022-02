Covid, da oggi green pass illimitato e meno Dad a scuola. Speranza: "Una nuova fase" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'ha definita "una nuova fase", che coincide con il miglioramento degli indicatori e si concretizza con l'entrata in vigore delle nuove regole che semplificheranno la burocrazia della pandemia. E così da oggi, lunedì 7 febbraio, il super green pass, per chi ha ricevuto la terza dose, non avrà più scadenza. Il primo passo verso un progressivo allentamento delle restrizioni, in attesa di capire cosa si deciderà rispetto alla quarta dose. Ma non l'unico, perché sempre da oggi anche a scuola entrano in vigore le nuove norme approvate in settimana sulla Dad. Avranno valore retroattivo, per cui sono attesi nelle classi oltre mezzo milione di giovani studenti, altrimenti destinati alla didattica a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto, l'ha definita "una", che coincide con il miglioramento degli indicatori e si concretizza con l'entrata in vigore delle nuove regole che semplificheranno la burocrazia della pandemia. E così da, lunedì 7 febbraio, il super, per chi ha ricevuto la terza dose, non avrà più scadenza. Il primoo verso un progressivo allentamento delle restrizioni, in attesa di capire cosa si deciderà rispetto alla quarta dose. Ma non l'unico, perché sempre daanche aentrano in vigore le nuove norme approvate in settimana sulla Dad. Avranno valore retroattivo, per cui sono attesi nelle classi oltre mezzo milione di giovani studenti, altrimenti destinati alla didattica a ...

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Adnkronos : Speranza: “Mascherine e #vaccino nostre armi per gestire pandemia #Covid”. #ultimora - PatriziaNava2 : RT @JelenaSoskic73: #COVID oggi #Israele, oltre 37mila contagi: record di pazienti gravi - LucaViaggio : RT @LucianoCannito: Greenpass tra un po’ anche per respirare, numeri gonfiati di decessi covid per triplicare il contributo statale, giro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Bimbo deve essere operato, 'vogliamo solo sangue no vax' ... è 'no vax' e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid - 19. Il caso finisce in tribunale con una decisione del giudice tutelare che potrebbe arrivare anche oggi. Lo ...

Covid, 'l'influenza' che è la terza causa di morte dopo tumori e cardiopatie Così è per il Covid: il senso comune lo sta battezzando come 'influenza' perché questo è quel che, qui e oggi e a prima vista, vede. Una ben strana 'influenza' Italia 2020 e poi 2021 e ancora inverno ...

Covid, news. Diminuiscono studenti in dad, prove tecniche di normalità in discoteca. LIVE Sky Tg24 Reddito e pensione di cittadinanza, i dati dei primi 3 anni 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, misura poi prorogata con altri decreti per via del prolungarsi dello stato di emergenza ...

Napoli, controlli alla “movida”: coppia di positivi viola l’isolamento Denunciata anche una coppia di fidanzati per aver violato la quarantena alla quale erano sottoposti. I giovani, positivi al covid-19 dallo scorso 26 gennaio, sono stati fermati a bordo di un’auto ...

