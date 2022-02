Come rilanciare il parlamentarismo. I consigli di Paganini e Morelli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le dinamiche con cui si è scelto il Presidente della Repubblica e il giubilo con cui è stato inondato il discorso di insediamento confermano la profonda crisi del parlamentarismo e del sistema della rappresentanza. I parlamentari hanno applaudito per quelle riforme che non stanno facendo. Da qui la sempre più scarsa partecipazione dei cittadini e il ricorso a movimenti anti sistema. Come possiamo rilanciare il parlamentarismo che è il cuore della democrazia liberale? Il discorso di insediamento del Presidente Mattarella è durato 38 minuti ed è stato interrotto 55 volte dagli applausi dei grandi elettori – 951 parlamentari su un totale di 1009. – I nostri Rappresentati hanno – fantozzianamente – applaudito per le riforme che il Presidente ha chiesto ma che non sono capaci di concretizzare. – È un paradosso, quasi ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le dinamiche con cui si è scelto il Presidente della Repubblica e il giubilo con cui è stato inondato il discorso di insediamento confermano la profonda crisi dele del sistema della rappresentanza. I parlamentari hanno applaudito per quelle riforme che non stanno facendo. Da qui la sempre più scarsa partecipazione dei cittadini e il ricorso a movimenti anti sistema.possiamoilche è il cuore della democrazia liberale? Il discorso di insediamento del Presidente Mattarella è durato 38 minuti ed è stato interrotto 55 volte dagli applausi dei grandi elettori – 951 parlamentari su un totale di 1009. – I nostri Rappresentati hanno – fantozzianamente – applaudito per le riforme che il Presidente ha chiesto ma che non sono capaci di concretizzare. – È un paradosso, quasi ...

