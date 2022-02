Carlo Calenda: 'La parola 'centro' mi fa schifo, Renzi sarà un'appendice di Forza Italia' (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Carlo Calenda la parola 'centro' fa schifo: lo ha dichiarato il leader di Azione in un'intervista a La Stampa, in cui si è scagliato contro gli "esperimenti centristi" che - secondo lui - sono "... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ala' fa: lo ha dichiarato il leader di Azione in un'intervista a La Stampa, in cui si è scagliato contro gli "esperimenti centristi" che - secondo lui - sono "...

Azione, Pigoni è la segretaria emiliana Giulia Pigoni è stata ufficialmente eletta segreteria di Azione Emilia - Romagna. Il congresso regionale del movimento fondato da Carlo Calenda si è svolto ieri a Bologna: "Sono molto felice " commenta Pigoni " per la fiducia che mi è stata accordata. Vogliamo costruire la casa di riformisti e liberali: sarà una sfida che ...

Carlo Calenda: "La parola 'centro' mi fa schifo, Renzi sarà un'appendice di Forza Italia" A Carlo Calenda la parola 'centro' fa schifo: lo ha dichiarato il leader di Azione in un'intervista a La Stampa, in cui si è scagliato contro gli "esperimenti centristi" che – secondo lui – sono ...

Altra forza politica in campo: nasce Todi in Azione Un’altra forza politica si affaccia sulla scena delle prossime elezioni comunali di Todi. È Azione, il movimento progressista guidato da Carlo Calenda. Adesso è nato, alla presenza del Segretario ...

