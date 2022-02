Syusy Blady, una 'Tap Model' in giro per il mondo. 'A ma figlia dico che... (Di domenica 6 febbraio 2022) Syusy Blady , al secolo Maurizia Giusti: un concentrato di energia, entusiasmo e ottimismo che ci ha subito fatto amare il suo modo unico di fare televisione . In compagnia di Patrizio Roversi ci ha ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022), al secolo Maurizia Giusti: un concentrato di energia, entusiasmo e ottimismo che ci ha subito fatto amare il suo modo unico di fare televisione . In compagnia di Patrizio Roversi ci ha ...

Advertising

Luce_news : Syusy Blady, una ‘Tap Model’ in giro per il mondo. “A ma figlia dico che le streghe sono migliori delle fate” - alex_liccardo : Patrizio Roversi e Syusy Blady Reloaded. Lei ha una torta di pasticceria come gonna? #LRDL #ciaociao #sanremo22 -