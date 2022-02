Preghiera del mattino 6 Febbraio 2022: “Facci veri testimoni della fede” (Di domenica 6 febbraio 2022) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 6 febbraio 2022) La Domenica è il giornodevozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

