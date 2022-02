LIVE – Pechino 2022, salto con gli sci maschile finale trampolino piccolo (DIRETTA) (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA scritta della finale dal trampolino piccolo di salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si assegna il primo titolo olimpico maschile di questa edizione dal trampolino, con l’azzurro Giovanni Bresadola che si è brillantemente qualificato e ora prova a strappare un piazzamento importante. Per il podio è lotta aperta tra giapponesi, tedeschi, norvegesi e polacchi: attesa in particolar modo per il giapponese Ryoyu Kobayashi, ma non solo. Si parte alle ore 12:00 italiane con il primo round, subito dopo il round finale che assegnerà le medaglie. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale con la DIRETTA testuale che non vi farà perdere nulla. Segui il ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Lascritta delladaldicon gli scialle Olimpiadi di. Si assegna il primo titolo olimpicodi questa edizione dal, con l’azzurro Giovanni Bresadola che si è brillantemente qualificato e ora prova a strappare un piazzamento importante. Per il podio è lotta aperta tra giapponesi, tedeschi, norvegesi e polacchi: attesa in particolar modo per il giapponese Ryoyu Kobayashi, ma non solo. Si parte alle ore 12:00 italiane con il primo round, subito dopo il roundche assegnerà le medaglie. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale con latestuale che non vi farà perdere nulla. Segui il ...

