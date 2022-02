AEW | Gli Young Bucks suggeriscono l’arrivo di Jeff Hardy con una nuova bio su Twitter

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 febbraio 2022) Da diverse settimane, molte voci intorno alla AEW sembrano voler suggerire chestarebbe per unirsi alla compagnia. Suo fratello Matt lo ha menzionato alcune settimane fa in un promo, e ha intimato più volte suche “le cose sarebbero presto cambiate”. Ora, la bio dell’accountappartenente agliè stata brevemente cambiata (come da abitudine per i fratelli Jackson) con una frase che cita un fatto curioso accaduto al Charismatic Enigma. pic..com/RCkodcfOed—Bio (@bio) February 6, 2022 La citazione “PortateciHarvey” è stata la frase messa come bio dagli ex campioni di coppia AEW: la storpiatura del nome di ...