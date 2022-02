Serie C 2021/2022, girone A: Padova fermato sullo 0-0 dal Fiorenzuola (Di sabato 5 febbraio 2022) Passo falso per il Padova, che nella 25° giornata del girone A di Serie C 2021/2022 non va oltre lo 0-0 sul campo del Fiorenzuola. Polveri bagnate per gli uomini di Pavanel, che perdono così due punti e adesso si ritrovano secondi a -7 dal Sudtirol capolista e capace di battere il Renate nel big match di giornata. Un punto pesante invece per il Fiorenzuola, che compie un piccolo ma importante passo nella lotta salvezza. SITO LEGA PRO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita del “Pavesi” inizia subito con buoni ritmi. Al 10? è il Padova a creare la prima vera occasione, con Chiricò che impegna Battaiola alla parata in tuffo. Il Fiorenzuola però non ci sta e al quarto d’ora risponde presente sfiorando la deviazione ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Passo falso per il, che nella 25° giornata delA dinon va oltre lo 0-0 sul campo del. Polveri bagnate per gli uomini di Pavanel, che perdono così due punti e adesso si ritrovano secondi a -7 dal Sudtirol capolista e capace di battere il Renate nel big match di giornata. Un punto pesante invece per il, che compie un piccolo ma importante passo nella lotta salvezza. SITO LEGA PRO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita del “Pavesi” inizia subito con buoni ritmi. Al 10? è ila creare la prima vera occasione, con Chiricò che impegna Battaiola alla parata in tuffo. Ilperò non ci sta e al quarto d’ora risponde presente sfiorando la deviazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Diretta/ Frosinone Vicenza (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! ... sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B . I ciociari sognano ... ultimo precedente in casa dei ciociari datato 7 maggio 2021, 1 - 1 il risultato finale del match. ...

Roma Genoa 0 - 0 LIVE: al via la ripresa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. ...

Serie A 2021-2022, Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni Virgilio Sport SERIE D Novara, domenica big match a Varese Le squadre allenate da Marco Marchionni ed Ezio Rossi non perdono dall 10^ giornata (7 novembre 2021) del girone di andata ... il top scorer di tutti i 9 gironi della quarta serie con 23 gol ...

Serie B, risultati 21a giornata 21-22, classifica e prossimo turno Pubblicato il 05/02/2022. Soltanto 6 gol e 1 vittoria nei primi 5 match della 21a giornata di Serie B 2021/2022. Fra l’altro nel corso delle riprese non sono arrivate reti e anche i due rigori ...

