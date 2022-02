Sci alpinismo, Sprint di Valtellina Orobie: ottimo terzo posto di Mara Martini, bene Canclini e Rossi (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è conclusa quest’oggi la tappa di Valtellina Orobie di Coppa del Mondo di Sci alpinismo 2021-2022 con le Sprint Race delle categorie Senior, Under 23 e Under 20 sia maschile che femminile. In territorio amico, gli azzurri si sono fatti notare proseguendo la scia di ottimi risultati in Coppa del Mondo. Partendo dai Senior Uomini e dagli Under 23, spiccano su tutte le prestazioni di Nicolò Ernesto Canclini che conquista il quarto posto e Giovanni Rossi, quinto ma è il migliore degli Under 23. Podio occupato, in ordine, dallo spagnolo Oriol Cardona Coll, dallo svizzero Arno Lietha e dal norvegese Hans-Inge Klette; sesto Nadir Maguet e undicesimo Robert Antonioli. Passano alle Donne Senior e Under 23, gran terzo posto ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è conclusa quest’oggi la tappa didi Coppa del Mondo di Sci2021-2022 con leRace delle categorie Senior, Under 23 e Under 20 sia maschile che femminile. In territorio amico, gli azzurri si sono fatti notare proseguendo la scia di ottimi risultati in Coppa del Mondo. Partendo dai Senior Uomini e dagli Under 23, spiccano su tutte le prestazioni di Nicolò Ernestoche conquista il quartoe Giovanni, quinto ma è il migliore degli Under 23. Podio occupato, in ordine, dallo spagnolo Oriol Cardona Coll, dallo svizzero Arno Lietha e dal norvegese Hans-Inge Klette; sesto Nadir Maguet e undicesimo Robert Antonioli. Passano alle Donne Senior e Under 23, gran...

Advertising

hanamintae : nel mio paese oggi c’è la gara di coppa del mondo di sci alpinismo e mi sto sentendo la telecronaca dal poggiolo LMFAO - 61budellino : RT @Girovag: Oggi siamo in compagnia di Giampaolo Calzà, esperta guida alpina e appassionato di sci alpinismo, che ci spiegherà quale attre… - Girovag : Oggi siamo in compagnia di Giampaolo Calzà, esperta guida alpina e appassionato di sci alpinismo, che ci spiegherà… - parcomaiella : ?? ?????????????? ???? ???????? ?? ???? Anche con la neve puoi scoprire il #parcomaiella ;-) Sci di fondo, ciapsole, sci alpinismo:… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sci alpinismo, a Caspoggio altri due podi azzurri in CdM: Eydallin e Boscacci battuti solo da Gachet #SkiAlpi #skimountaine… -