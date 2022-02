Sanremo 2022, il derby di San Siro arriva all’Ariston. Sangiovanni mette la sciarpa del Milan ad Amadeus (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo sappiamo per gli interisti non è stato un pomeriggio facile. Nonostante l’Inter fosse sopra di un gol durante la sfida contro il Milan, la gara si è conclusa 2-1. Il derby di San Siro è arrivato anche sul palco del Festival di Sanremo. Prima della sua esibizione Sangiovanni ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi. Il primo è un tifoso del Milan, il secondo noto interista. Sangiovanni quindi è arrivato da dietro e ha messo sulle spalle di Amadeus una sciarpa del Milan. Appena il presentatore ha aperto gli occhi la sciarpa è stata rimossa in una frazione di secondo. February 5, 2022 Speciale Sanremo ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo sappiamo per gli interisti non è stato un pomeriggio facile. Nonostante l’Inter fosse sopra di un gol durante la sfida contro il, la gara si è conclusa 2-1. Ildi Santo anche sul palco del Festival di. Prima della sua esibizioneha chiesto addi chiudere gli occhi. Il primo è un tifoso del, il secondo noto interista.quindi èto da dietro e ha messo sulle spalle diunadel. Appena il presentatore ha aperto gli occhi laè stata rimossa in una frazione di secondo. February 5,Speciale...

