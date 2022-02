Quando torna in gara Francesca Lollobrigida? Programma e calendario: altre due gare da medaglia (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, sabato 5 febbraio, lo speed skating ha visto scattare il Programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: il primo titolo ad essere assegnato è stato quello dei 3000 metri femminili, che in casa Italia ha visto Francesca Lollobrigida mettersi al collo la medaglia d’argento. L’azzurra però ha staccato il pass in quattro specialità e tornerà sul ghiaccio lunedì 7 per la finale dei 1500 metri alle 09.30. Terzo impegno dell’azzurra sarà quello di giovedì 10 alle 13.00 per la finale sui 5000 metri, infine chiusura sabato 19 febbraio alle 08.45 con la semifinale della mass start ed alle 10.00 con l’eventuale finale. Le gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2 ed in streaming in ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, sabato 5 febbraio, lo speed skating ha visto scattare ilai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: il primo titolo ad essere assegnato è stato quello dei 3000 metri femminili, che in casa Italia ha vistomettersi al collo lad’argento. L’azzurra però ha staccato il pass in quattro specialità e tornerà sul ghiaccio lunedì 7 per la finale dei 1500 metri alle 09.30. Terzo impegno dell’azzurra sarà quello di giovedì 10 alle 13.00 per la finale sui 5000 metri, infine chiusura sabato 19 febbraio alle 08.45 con la semifinale della mass start ed alle 10.00 con l’eventuale finale. Ledello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2 ed in streaming in ...

