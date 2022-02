BOOM! Le drag queen Karma B sostituiranno Drusilla Foer in Ciao Maschio

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 febbraio 2022)B Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo hanno un merito: aver portato prima di tuttisulla tv pubblica. Il conduttore del Caffè di Rai 1 con un’intervista all’interno di uno dei suoi programmi, l’ex Ministro affidandole un ruolo in, lo show della seconda serata del sabato di Rai 1. Ora Nunzia De Girolamo è pronta a tornare sulla rete ammiraglia per una nuova edizione ma non avrà più come opinionista fissa l’attrice toscana en travesti, alter ego di Gianluca Gori. E in anteprima siamo in grado di anticiparvi pure qualcosa in più: ecco chi sostituirà. La notizia infatti è che la trasmissione Rai continuerà ad attingere dal mondo “gender fluid” per arricchire il proprio parterre. DavideMaggio.it vi può svelare che le opinioniste fisse di ...