Battiston: «In Lombardia contagi dimezzati, ora Covid-19 è un'epidemia che si sta spegnendo» (Di sabato 5 febbraio 2022) Quella del Coronavirus è un'epidemia che si sta spegnendo. Lo testimonia il calo dei contagi nel bollettino del ministero della Salute. E in Lombardia, dove tutto è cominciato, la curva si sta spegnendo molto velocemente. Parola di Roberto Battiston, docente di fisica e coordinatore dell'Osservatorio Epidemiologico su Covid-19 dell'Università di Trento. Battiston in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega che «a livello nazionale abbiamo superato il picco, anche se a livello regionale ci sono tre regioni che devono ancora superarlo: l'Abruzzo, la Basilicata e la Sicilia. Ma sono molto vicine. Poi se guardiamo la Lombardia possiamo essere piuttosto ottimisti: è una regione importante, è qui che tutto è cominciato».

