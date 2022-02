“Sei stato un grande esempio”. Sport italiano in lutto. Yuri, 22 anni, muore in un incidente stradale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiamava Yuri Damin la vittima dell’incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri, 3 febbraio, nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Il giovane aveva 22 anni ed era alla guida della sua Nissan Juke. Mentre percorreva Strada Sant’Isidoro il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada finendo prima contro un ponticello di cemento sul margine della carreggiata e poi si è ribaltata nel canale che costeggia la strada. Per Yuri i soccorsi sono stati inutili. Nonostante l’immediato interventi, i paramedici giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri che hanno ricostruito la dinamica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiamavaDamin la vittima dell’accaduto nella tarda serata di ieri, 3 febbraio, nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Il giovane aveva 22ed era alla guida della sua Nissan Juke. Mentre percorreva Strada Sant’Isidoro il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada finendo prima contro un ponticello di cemento sul margine della carreggiata e poi si è ribaltata nel canale che costeggia la strada. Peri soccorsi sono stati inutili. Nonostante l’immediato interventi, i paramedici giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri che hanno ricostruito la dinamica ...

