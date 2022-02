Pasticcio Ue sul Green Pass. Bruxelles lo proroga ma ogni Stato fa come gli pare. Il certificato verde serve per spostarsi in Europa. Ma in molti come l’Italia hanno norme più stringenti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Green Pass non andrà presto in pensione. Malgrado molti sperassero in una svolta, soprattutto alla luce dei dati che sono in netto miglioramento, la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen (nella foto) ha approvato la proposta di “estendere di un anno” il certificato Covid digitale dell’Ue. Una modifica che può sembrare di poco conto ma che si traduce in una durata prorogata, salvo ulteriori modifiche, “fino al 30 giugno 2023”. A darne notizia è il portavoce della Commissione, Christian Wigand, durante il briefing con la stampa in cui ha spiegato che il Pass “continua ad essere una misura eccezionale” che mira a facilitare gli spostamenti, ma il Sars-CoV-2 continua a circolare in Europa e “non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilnon andrà presto in pensione. Malgradosperassero in una svolta, soprattutto alla luce dei dati che sono in netto miglioramento, la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen (nella foto) ha approvato la proposta di “estendere di un anno” ilCovid digitale dell’Ue. Una modifica che può sembrare di poco conto ma che si traduce in una duratata, salvo ulteriori modifiche, “fino al 30 giugno 2023”. A darne notizia è il portavoce della Commissione, Christian Wigand, durante il briefing con la stampa in cui ha spiegato che il“continua ad essere una misura eccezionale” che mira a facilitare gli spostamenti, ma il Sars-CoV-2 continua a circolare ine “non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento ...

Advertising

antoniocapitani : @girasole77 @vladiluxuria Chiedo scusa, ero convinto di aver scritto un tweet sul mio profilo a commento di uno deg… - NRinascimentale : @borghi_claudio Mah… dopo il pasticcio del voto a #Mattarellabis ne avete di strada da fare per convincere gli ex e… - GennaroDelCore : Torno a scrivere di #edilizia, questa volta per il pasticcio sul #pianocasa della #Puglia. Possibile che non si rie… - nanaosaki_86 : RT @MassimoFerr: @erretti42 Bisogna fare una seria riflessione sul fatto che si è arrivati a questo pasticcio grazie ai parlamentari nomina… - Caffe_Graziella : RT @MassimoFerr: @erretti42 Bisogna fare una seria riflessione sul fatto che si è arrivati a questo pasticcio grazie ai parlamentari nomina… -