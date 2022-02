Marquez | felicità da test | ' Ma ho rischiato di smettere per sempre'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) In una lunga intervista all'agenzia stampa Afp, Marc, sei volte Campione del Mondo MotoGP (e 8 in totale), ha raccontato le sue sensazioni a poche ore dai primidi Sepang (Malesia). ...

La Gazzetta dello Sport

In una lunga intervista all'agenzia stampa Afp, Marc, sei volte Campione del Mondo MotoGP (e 8 in totale), ha raccontato le sue sensazioni a poche ore dai primi test di Sepang (Malesia). Ribadendo di aver avuto la prospettiva di dover chiudere ...... un susseguirsi di emozioni fortissime, momenti di grande difficoltà ma anche di estrema. ... MotoGP, Marc: "Non so quali siano le condizioni del mio braccio"