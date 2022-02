LIVE Sanremo 2022 4 febbraio in DIRETTA | Jovanotti e Morandi ribaltano l’Ariston!

(Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA22.04: Elisa potrebbe cantare qualsiasi cosa, è credibile anche come star anni ’80 22.03: Sul palco con Elisa la ballerina di Amici Elena D’Amario 22.03: Elisa – What a feeling (di Irene Cara) Prepariamo a spellarci le mani perché Elisa, la migliore cantante del lotto, affronterà l’iconicissima “What a feeling” di Irene Cara, tratta dal famosissimo Flashdance. Sarà un piacere ascoltarla 22.02: Altro momento clou della serata. Arriva sul palco dell’Ariston Elisa 22.01: Fuori categoria Gianni. Superlativi! Se Gianni era a caccia di voti ne arriveranno una pioggia! Come si sta sul palco e come si trascina il pubblico. Due fuoriclasse! 22.00: Penso positivo! Chiudete tutto!!!! 21.58: Ragazzo ...

Advertising

SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - fanpage : #festivaldisanremo22 Sangiovanni saluta 'Franci': si tratta di Madame! - cmorfakis : RT @SanremoRai: Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su RaiPlay:… - G0LDEN_H0UR : ma vi immaginate vedere Jovanotti live a Sanremo? io avrei un mancamento immediato #Sanemo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sanremo

...leggiamo il testo completo di 'Your song ' di Elton John interpretata la quarta sera di... but boy if I did I'd buy a big house where we both couldIf I was a sculptor, ha But then again, ...2022, Amadeus commosso per la telefonata di Mattarella2022: 9,3 milioni di ... Ore 21.30 " Tocca a Le Vibrazioni con "and Let Die" di Paul McCartney. Con loro Sophie and the Giants ...Davvero splendidi, poi, i secondi di virtuosismi musicali finali dell’orchestra di Sanremo. #JovaMorandi non può essere solo tre minuti, me devono come minimo tre CD e un live #Sanremo2022 ...Ovazione per il maestro Beppe Vessicchio che rientra in scena all'Ariston - dopo lo stop legato alla positività al Covid - e torna all'antico amore, il pianoforte, per accompagnare Le Vibrazioni, ...