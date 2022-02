Franca Masi | “Ho solo proposto il cambio nome | nulla è stato ancora deciso”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) di Monica De Santis “La mia proposta non è di cambiareall’Istituto Filangiari, ma anche al Della Corte – Vanvitelli”.dirigente scolastica, da quest’anno di entrambe gli istituti metelliani, spiega la sua proposta, quella stessa che martedì ha visto gli studenti del?Filangieri effettuare un sit-in di protesta. Lacerca di fare chiarezza ricostruendo le tappe che hanno portato alla sua proposta e precisando che al momento èuna proposta ein via definitiva. “Assodato che dal prossimo settembre l’istituto alberghiero Filangieri sarà ufficialmente accorpato al Della Corte – Vanvitelli, abbiamo pensato con il mio staff di dare al nuovo istituto che nasce da ben ...

Presenti all'incontro gli studenti dell'Istituto Della Corte Vanvitelli di Cava de' Tirreni, diretto dalla professoressa, e un gruppo di allievi di Storia Contemporanea del ...A dirlo è, dirigente scolastica dell'istituto d'istruzione superiore Della Corte - Vanvitelli e dell'istituto alberghiero Filangieri, entrambi a Cava de'Tirreni, la quale conferma che con ...E così ci stanno pensando su, sul futuro della camera di regia in Formula Uno, ma in pentola bollono diverse cose: la prima delle quali è Michael Masi. Il Direttore di gara per antonomasia del Circus ...Vanvitelli e dell'istituto alberghiero Filangieri, entrambi a Cava de'Tirreni, la quale conferma che con gli ampi spazi a disposizione del suo istituto sia esterni che interni, non vi è alcun problema ...