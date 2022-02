Escalation di tensione tra Russia e Nato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Spigolature a parte, dopo l’insediamento del nuovo ambasciatore Ucraijo in Italia, Yaroslav Melnik , le dichiarazioni su una guerra imminente tengono la gente in tensione mai come ora di aspetto diplomatico :“Quando mi chiedono cosa è la guerra, a me viene in mente il fango. Decine e decine di chilometri di fango”. Raggiunto telefonicamente dal Sir padre Andriy Zelinskyy, cappellano militare della Chiesa greco-cattolica di Ucraina e da anni impegNato a fianco dei soldati sulle zone di confine, racconta come si vive in trincea. Le diplomazie mondiali manifestano preoccupazione per l’Escalation di tensione nell’area. I colloqui tra la Nato e la Russia svolti dall’Ambasciatore xxxxxxx. continuano a fallire e Kiev in queste ore è sotto un attacco informatico su larga scala “La linea di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Spigolature a parte, dopo l’insediamento del nuovo ambasciatore Ucraijo in Italia, Yaroslav Melnik , le dichiarazioni su una guerra imminente tengono la gente inmai come ora di aspetto diplomatico :“Quando mi chiedono cosa è la guerra, a me viene in mente il fango. Decine e decine di chilometri di fango”. Raggiunto telefonicamente dal Sir padre Andriy Zelinskyy, cappellano militare della Chiesa greco-cattolica di Ucraina e da anni impega fianco dei soldati sulle zone di confine, racconta come si vive in trincea. Le diplomazie mondiali manifestano preoccupazione per l’dinell’area. I colloqui tra lae lasvolti dall’Ambasciatore xxxxxxx. continuano a fallire e Kiev in queste ore è sotto un attacco informatico su larga scala “La linea di ...

Advertising

Amundi_ENG : ???? #MarketView | Quali conseguenze per i mercati e l'#assetallocation dall'escalation di tensione al confine ucrain… - Scazzaturo : @AlessioParodi6 @RandIsaac E sono d'accordo. Quello che volevo dire è che se a capo dei due blocchi ci fossero stat… - nONsToP_aStUr : Gli Stati Uniti inviano 3.000 soldati per rafforzare l'Europa orientale in piena escalation di tensione con la Russ… - rtl1025 : ???? Andiamo ora in #Ucraina, dove l'escalation di tensione al confine con la #Russia sembra non fermarsi. Facciamo u… - FinanciaLounge : La possibile escalation militare avrebbe impatti immediati sui #mercati, ecco quali sono gli asset più rischiosi… -