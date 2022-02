Elena D'Amario e lo striptease con Elisa: resta in intimo per "Flashdance", Sanremo bollente | Video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Elisa ed Elena D'Amario hanno incantato gli spettatori nella serata dedicata alle cover, la quarta del Festival di Sanremo. Mentre Elisa cantava What a feeling, grande successo di Irene Cara, colonna sonora del film culto Flashdance, Elena D'Amario, 31 anni, prima ballerina della Parson Commedy di New York, famosissima in Italia per la sua partecipazione da sempre - anche come prima ballerina - di Amici di Maria De Filippi, danzava mostrando il suo corpo che sembra scolpito. La D'Amario infatti, inizialmente, si era presentata sul palco del Festival con un vestito di velo bianco. Poi quando ha cominciato a ballare si è tolta il velo ed è rimasta con una specie di completo intimo da ballerina bianco che poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)edD'hanno incantato gli spettatori nella serata dedicata alle cover, la quarta del Festival di. Mentrecantava What a feeling, grande successo di Irene Cara, colonna sonora del film cultoD', 31 anni, prima ballerina della Parson Commedy di New York, famosissima in Italia per la sua partecipazione da sempre - anche come prima ballerina - di Amici di Maria De Filippi, danzava mostrando il suo corpo che sembra scolpito. La D'infatti, inizialmente, si era presentata sul palco del Festival con un vestito di velo bianco. Poi quando ha cominciato a ballare si è tolta il velo ed è rimasta con una specie di completoda ballerina bianco che poco ...

