Classifica generale dei 25 big in gara al Festival di Sanremo | rivincita di Mahmood e Blanco su Elisa

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Con l’esibizione dell’ultimo dei 25 big ine la chiusura del televoto da parte di Amadeus, si è conclusa la competizione per questa terza serata deldi. Poi, tutta l’attenzione dell’Ariston si è concentrata su Drusilla Foer che con il suo monologo ha fatto emozionare il pubblico in sala e da casa. Infine, i due conduttori hanno rivolto l’attenzione alla tanto attesa, rivelando le preferenze espresse del pubblico votante e della giuria demoscopica.dei 25 big inaldi: i risultati del televoto A partire da questa sera e per le due restanti della competizione canora, il pubblico deldi ...