Chi è Rosa Chemical, artista che da Onlyfans va Sanremo 2022 con Tananai?

Ecco chi è Rosa Chemical, trapper che si esibirà con Tananai sul palco del Festival di Sanremo 2022

Questa sera, 4 febbraio 2022 è la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 e sul palco dell'Ariston salirà Rosa Chemical, trapper che si esibirà con Tananai in A far l'amore comincia tu, storico successo di Raffaella Carrà. Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, è nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco, in provincia di Torino. Innamorato della musica fin da quando era piccolo, si fa chiamare Rosa in omaggio a sua madre e alla band emo americana My Chemical Romance, nata nel 2001. Nel 2015 si è fatto conoscere nel panorama undergroud torinese ...

