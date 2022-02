Putin a Mattarella | “Fiducioso nello sviluppo della cooperazione”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – In un messaggio di congratulazioni a Sergioper la sua rielezione al Quirinale, il presidente russo Vladimirha detto di avere fiducia in un “ulterioredi un dialogo bilaterale costruttivo e una fruttuosain vari settori” fra Italia e Russia. Ciò “soddisferà pienamente gli interessi dei popoli dei nostri Paesi e di tutta l’Europa”, ha aggiuntonel messaggio, pubblicato dal sito del Cremlino. “I rapporti italo-russi hanno una storia molto ricca e si basano su buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco”, ha sottolineato ancora il presidente russo. L'articolo L'Opinionista.

