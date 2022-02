Pogba tra Juventus e Paris Saint Germain | con il Real Madrid sullo sfondo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Paulandrà in scadenza di contratto il prossimo Giugno. Il centrocampista sarà libero di firmare dove vuole Paul, uno dei migliori centrocampisti al mondo. Senza ombra di dubbio un pezzo da 90, che la prossima Estate si ritroverà senza squadra. Il calciatore non rinnoverà con il Manchester United e potrà dunque firmare a L'articolo

Advertising

matteglam : @SCUtweet Zaniolo Dybala chiesa dietro a vlahovic. Con Locatelli e Pogba dietro..tra un po’ mi sveglio eh.. - EnricoNicoli : @_Morik92_ Uno tra Milinkovic, Pogba o Zaniolo e siamo a posto - frpardeo : @mirkonicolino Probabilmente sarà tra gli ossevati soeciali nel caso in cui dovessero sfumare gli obbiettivi reali… - ilbianconerocom : Conferenza Zakaria, Corbo: 'Aspettative alte, tra il sogno Pogba e la realtà. E sul papà juventino...'… - sportli26181512 : Manchester United, la richiesta a Paul Pogba: Il Manchester United ha richiesto ai propri giocatori di attendere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba tra

... Alessio Sestu, Alessandro Ballan o Paul. Stando un po' attenti o incuriosendosi al tema è ...le case automobilistiche non possiamo non citare Volkswagen e Mercedes. Uno dei più grandi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articololascia lo United? Ecco cosa sta aspettando. Il francese sarà liberoqualche squadra Stando a quanto riferito dal Telegraph Paulnon ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro. In pole c'è il PSG ma il Manchester United avrebbe chiesto al suo ...Paul Pogba, uno dei migliori centrocampisti al mondo. Senza ombra di dubbio un pezzo da 90, che la prossima Estate si ritroverà senza squadra. Il calciatore non rinnoverà con il Manchester United e ...Così come tra Paul Pogba ed il Manchester United. E allora qualche mese di calcio giocato, poi nuovamente un'estate bollente sul mercato.