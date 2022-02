Maltrattamenti in famiglia ed estorsione, arrestato 26enne (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli – I carabinieri di Eboli (Salerno) hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto con l’accusa di Maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il giovane ha aggredito la compagna convivente di 23 anni ed il suocero di 60 dopo essersi visto rifiutare la consegna di una somma in denaro. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno rinchiuso il 26enne nel carcere di Salerno-Fuorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli – I carabinieri di Eboli (Salerno) hannoin flagranza di reato undel posto con l’accusa diined. Il giovane ha aggredito la compagna convivente di 23 anni ed il suocero di 60 dopo essersi visto rifiutare la consegna di una somma in denaro. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno rinchiuso ilnel carcere di Salerno-Fuorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

