Juventus, Dybala scalda il motore verso il Verona: subito in gruppo (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Il numero 10 bianconero di rientro dall'Argentina La Juve prepara la sfida al Verona dell'ex Tudor. In campo oggi alla Continassa anche Paulo Dybala.L'argentino si candida per una maglia da titolare insieme a Vlahovic. Ecco il report della Juventus. Dybala – «La squadra si è ritrovata questa mattina, dopo la doppia seduta di ieri: riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella nel menu di giornata. Sono anche iniziati i rientri dei bianconeri impegnati in Sudamerica: oggi si è aggregato al gruppo Paulo Dybala». L'articolo proviene da Calcio News 24.

