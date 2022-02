Bus dirottato, confermata la condanna a 19 anni per l’autista che sequestrò alunni e insegnanti (Di giovedì 3 febbraio 2022) A marzo 2019 dirottò un autobus a San Donato Milanese per poi dargli fuoco, ora per Osseynou Sy arriva la conferma della condanna a 19 anni di reclusione. l’autista aveva preso controllo del mezzo, prendendo in ostaggio bambini e insegnanti e cospargendo i sedili di benzina. L’intervento di alcuni ragazzi presento sul bus era stato essenziale per lanciare l’allarme. confermata la condanna per Osseynou Sy, l’autista che dirottò un bus con 50 ragazzini Oggi i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta di ridurre la condanna per Osseynou Sy, da 19 anni e 17 anni e 6 mesi. Per l’autista è stata infatti confermata la condanna a 19 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) A marzo 2019 dirottò un autobus a San Donato Milanese per poi dargli fuoco, ora per Osseynou Sy arriva la conferma dellaa 19di reclusione.aveva preso controllo del mezzo, prendendo in ostaggio bambini ee cospargendo i sedili di benzina. L’intervento di alcuni ragazzi presento sul bus era stato essenziale per lanciare l’allarme.laper Osseynou Sy,che dirottò un bus con 50 ragazzini Oggi i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta di ridurre laper Osseynou Sy, da 19e 17e 6 mesi. Perè stata infattilaa 19 ...

