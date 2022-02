“Brividi”, per singolo di Mahmood & Blanco oltre 3 milioni di stream in un giorno: è record di ascolti su Spotify Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brividi di Mahmood & Blanco è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. Il nuovo record conquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo è di 3.384.192 stream in sole 24 ore ed entra in #5 posizione nella classifica globale della piattaforma, oltre a posizionarsi al #1 nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali. A questo risultato si sommano quasi 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival al #1 nelle tendenze di YouTube.Scritta da Mahmood e Blanco e composta assieme a Michelangelo, che ne è anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)diè il brano più ascoltato di sempre in unsu. Il nuovoconquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo è di 3.384.192in sole 24 ore ed entra in #5 posizione nella classifica globale della piattaforma,a posizionarsi al #1 nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali. A questo risultato si sommano quasi 6di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival al #1 nelle tendenze di YouTube.Scritta dae composta assieme a Michelangelo, che ne è anche ...

