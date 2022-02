ATP Pune 2022 | Stefano Travaglia sconfigge Bhambri e vola ai quarti di finale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Bella vittoria per. L’azzurro (n.93 del ranking)l’indiano Yuki(n.862 al mondo) per 6-3 6-2 e si regala il quarto dicontro lo svedese Elias Ymer (n.163 del ranking), uscito vittorioso quest’oggi dal match contro il russo Aslan Karatsev (testa di serie numero 1) Il primo set inizia con due game senza palle break, poiha l’occasione per rubare il servizio all’avversario manon si fa sorprendere e tiene il turno di battuta. A trovare il break è dunque subito dopo l’azzurro, che alla seconda chance buona porta il punteggio sul 3-1. La reazione dell’indiano non arriva e per il numero 93 diventa facile chiudere il primo set per 6-3. Il secondo parziale si apre con il break di, seguito ...

Dopo le oltre 2h impiegate per battere Ramanathan, Stefano Travaglia in poco più di 1h demolisce l'altro indiano Yuki Bhambri e vola ai quarti dell'ATP di Pune 2022, in India. 6-3 6-2 il netto ...