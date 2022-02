Toti accusa Salvini: «Sparano alto per coprire gli errori: i liguri non paghino le scelte romane» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue lo scontro tra Matteo Salvini e Giovanni Toti, dopo la partita del Quirinale, nella quale Coraggio Italia ha fatto mancare i voti alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e nell’ambito delle manovre in atto per la ridefinizione del centrodestra. Dopo gli attacchi di ieri partiti dalla Lega, in testa il segretario, all’indirizzo del governatore delle liguria, oggi è lui a rispondere. Toti: «Salvini mi definisce Superman? Lo ringrazio» «Salvini mi definisce Superman? E io lo ringrazio», ha commentato Toti, in riferimento al fatto che Salvini aveva detto che «se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o…», mentre era stato il commissario della Lega per la liguria, Edoardo Rixi, a dire che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue lo scontro tra Matteoe Giovanni, dopo la partita del Quirinale, nella quale Coraggio Italia ha fatto mancare i voti alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e nell’ambito delle manovre in atto per la ridefinizione del centrodestra. Dopo gli attacchi di ieri partiti dalla Lega, in testa il segretario, all’indirizzo del governatore dellea, oggi è lui a rispondere.: «mi definisce Superman? Lo ringrazio» «mi definisce Superman? E io lo ringrazio», ha commentato, in riferimento al fatto cheaveva detto che «se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o…», mentre era stato il commissario della Lega per laa, Edoardo Rixi, a dire che ...

