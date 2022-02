Lorena Cesarini | curiosità e vita privata della co-conduttrice della seconda serata del Festival Di Sanremo 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo Ornella Muti,è laco-delDiche stasera affiancherà il direttore artistico Amadeus sul palco del Teatro Ariston., laco-diNata a Dakar nel 1987, da madre senegalese e padre italiano a pochi mesi dalla nascita si trasferice con la famiglia a Roma. Nella capitala studia e si laurea in Storia Contemporanea per poi dedicarsi alla sua grande passione: il cinema. Il debutto sul grande schermo con Arance e Martello di Diego Bianchi. L’attrice ha raccontato di aver ottenuto il suo primo ruolo con un curioso aneddoto: era stata fermata per ...

Raiofficialnews : “Emozione, ansia, felicità e gratitudine. Questa sera voglio godermi ogni secondo, divertirmi e farvi divertire”. L… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: LA DIRETTA DELLA SECONDA SERATA | Ecco cosa succede sul palco dell'Ariston minuto per minuto #vivasanremo #sanremo2022 @… - FQMagazineit : LA DIRETTA DELLA SECONDA SERATA | Ecco cosa succede sul palco dell'Ariston minuto per minuto #vivasanremo… - La_Pompas : RT @AmiciNotizie21: ??Sanremo 2022, scaletta della seconda serata?? 20.50 – Ingresso Amadeus Ricordo di Monica Vitti 20.56 – Sangiovanni con… - ilsecoloxix : 'Stasera voglio godermi questo festival ogni secondo. Voglio conservare ogni ricordo, divertirmi e farvi divertire'… -

Ad affiancare il conduttore sarà l'attrice di origini italo - senegalesi, protagonista nella serie televisiva italiana Suburra, in onda su Netflix. Gli ospiti saranno Laura Pausini, e per la prima volta al teatro Ariston, Checco Zalone.