Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori | è nata Atena

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La coppiasono finalmente diventatidella piccola. A darne l'annuncio sono stati loro stessi sui social. La coppia ha pubblicato un tenero scatto delle loro mani insieme a quella della piccola venuta alla luce nelle scorse ore. «Èla nostra. Mamma e papà innamorati» - hanno scritto. A spiegare la scelta del nome è stata la stessache nelle storie di Instagram ha spiegato ai suoi fan: «Ecco il perché del nome:teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele». E poi ancora la giornalista ha scritto: «12 ore di contrazioni + parto cesareo + parto anticipato, felicità alle stelle. Per ora ...

Claudio Santamaria ein queste ore sono diventati genitori per la prima volta; lo ha annunciato la stessa coppia sui social, condividendo un dolce scatto in cui si intravede la manina della piccolina. ...Claudio Santamaria ehanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. A dare il lieto annuncio la coppia di neo genitori sui rispettivi profili social dove hanno scritto un messaggio congiunto: 'È nata la ...È nata ieri notte Atena, la prima figlia della giornalista Francesca Barra, 43 anni, e dell’attore Claudio Santamaria, 47. L’annuncio è avvenuto naturalmente via social, corredato da una ...La giornalista e scrittrice Francesca Barra e l'attore Claudio Santamaria sono diventati genitori. Poche ore fa Francesca ha partorito una bimba, fortemente voluta da lei e dall'attore. La notizia è ...