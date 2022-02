“Benvenuto Francesco” | Gigi D’Alessio e Denise | l’emozione del quinto figlio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)a Novella dopo la nascita delCome sapete, il nostro amicoè diventato papà, la sua compagnaEsposito, napoletana come lui, ha avuto. Per lei, che ha solo 28 anni, è il primo bambino, per lui il, dopo i tre, ormai grandi, avuti da Carmela Barbato, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

87Marilenac : @fraversion Benvenuto nel club Francesco! Non sai ancora invece quando te lo ritroverai davanti al tuo rientro! - francesco_terry : #BenvenutoFebbraio Benvenuto una sega. A partire da oggi devo incrociare le dita, speriamo di non forare un pneumat… - aleniggaz : RT @CasaLettori: Benvenuto Cellini, Saliera di Francesco I è un simbolo del cosmo, a cui si riferiscono le divinità di Nettuno, dio del ma… - Frances73832054 : RT @CasaLettori: Benvenuto Cellini, Saliera di Francesco I è un simbolo del cosmo, a cui si riferiscono le divinità di Nettuno, dio del ma… - GerberArancio : RT @CasaLettori: Benvenuto Cellini, Saliera di Francesco I è un simbolo del cosmo, a cui si riferiscono le divinità di Nettuno, dio del ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto Francesco

Varesenews

... tra le altre, delle squadre di: Vado, Savona, Carcarese, Imperia, Sestrese, Loanesi San, ... La Presidente Claudia Fantino e la società tutta, da ila mister Ferraro, augurandogli ...Nel 2022 raggiungeremo nuove vette e daremo ilallo Shiberse, un'esperienza immersiva per ... quali novità in arrivo? - Ultima modifica: 2022 - 02 - 01T16:44:13+00:00 daMarino ...L'attrice, vestita dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio, splendida in un nude look e con un peplo nero, attraverso gli abiti scelti invia due messaggi: rispettare il pianeta e sottolineare ...Francesco Scognamiglio è lo stilista di Ornella Muti a Sanremo 2022: il partenopeo ha una carriera brillante e promuove la moda eco-green ...