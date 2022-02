Advertising

Mediagol : Baldini: “Episodi ci hanno messo in difficoltà, c’è da lavorare. A Campobasso…” - mariocaruso90 : Baldini parla di episodi e di “gestire la tensione”, non credo basti. Continuiamo a perdere punti che dovremmo far… -

Ultime Notizie dalla rete : Baldini Episodi

Il tecnico rosanero prova a spiegare i perché del pareggio finale a Eleven Sports : tutta questione di 'testa' ' E' successo che il calcio è fatto di- afferma- . Ci ha girato ...Parole amare quelle profuse dal tecnico del Catania, Francesco, al termine della gara interna con il Catanzaro, conclusasi con la vittoria ospite per 2 a 1:... "Ci sono stati tanti, ma ...Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, intervenuto al termine della gara di Serie C tra i rosanero e l'ACR Messina ...Silvio Baldini, tecnico del Palermo ... Alla fine del primo tempo questi dubbi non sarebbero sorti, è bastato un loro episodio per perdere il controllo del gioco. È vero che sono passati a 4, anzi ...