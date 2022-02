Bagnoli | commissione Ambiente | presto incontro con il sindaco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Lae Mare, presieduta da Carlo Migliaccio, chiederà unalManfredi, commissario straordinario per, e agli altri soggetti coinvolti, a partire da Invitalia, per un confronto sul progetto di rifacimento del sistema fognario di Coroglio. Il progetto, chesarà definitivo nell’ambito del piano di riqualificazione di, prevede di ristrutturare gli impianti di raccolta delle acque miste provenienti soprattutto dal collettore Arena Sant’Antonio, che a partire dal Vomero attraversa l’area occidentale, per convogliarle verso l’impianto di Cuma. E’ previsto il rifacimento dell’attuale sistema di grigliatura per realizzare condotte sottomarine che facciano ...

Sono in corso anche altri progetti, per svariati milioni di euro, anche al di fuori del sito di, per ammodernare il sistema fognario cittadino. E' intervenuto in, il direttore del ...