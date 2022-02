Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 14:10 (Di martedì 1 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione un quindicenne di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una con indagati anche altri due minorenni che secondo la procura avrebbe avuto rapporti con la ragazza riportare la notizia alla stampa locale il Gup del tribunale dei minori di Bologna dopo aver convalidato il fermo del ragazzo incensurato accolto la richiesta dei domiciliari avanzata dall’avvocato difensore Giacomo Fornaciari i fatti sarebbero accaduti dopo un festino a base di bevande alcoliche dopo uno sciopero a scuola La morte di Tito Stagno lutto nel mondo del giornalismo una carriera tra stelle Sport papi e presidenti storica firma della Rai con un curriculum fatto di grandi avvenimenti snodi storici di il più ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione un quindicenne di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una con indagati anche altri due minorenni che secondo la procura avrebbe avuto rapporti con la ragazza riportare la notizia alla stampa locale il Gup del tribunale dei minori di Bologna dopo aver convalidato il fermo del ragazzo incensurato accolto la richiesta dei domiciliari avanzata dall’avvocato difensore Giacomo Fornaciari i fatti sarebbero accaduti dopo un festino a base di bevande alcoliche dopo uno sciopero a scuola La morte di Tito Stagno lutto nel mondo del giornalismo una carriera tra stelle Sport papi e presidenti storica firma della Rai con un curriculum fatto di grandi avvenimenti snodi storici di il più ...

Corriere : Da oggi in Austria scatta l’obbligo di vaccino per chi ha più di 18 anni - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - Maglia_DaCalcio : Milan, individuato il trequartista per l'estate. Ansia Ibrahimovic, c'è Kessié - Pianeta Milan… - corgiallorosso : #Primavera, finisce 2-2 al Tre Fontane tra #Roma e Lecce -