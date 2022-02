Nathaly e la domanda piccante a Delia | “Se sono mai andata con due uomini?” | La risposta

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Stanotteha fatto unaDuran che riguarda l’amore libero e le ha chiesto se è mai stata con due. Pronta ladiDuran vive col marito un rapporto sentimentale all’insegna dell’amore libero. Si è a lungo parlato del loro matrimonio e della crisi che li ha investiti dopo il percorso di Alex dentro la casa del Grande Fratello, dove ha stretto un legame particolare con Soleil Sorge, della quale l’attore si è innamorato. Ricambiato dalla Sorge, Alex tuttavia non vuole scegliere tra le due donne, come ha chiarito in un faccia a faccia con Alfonso Signorini due puntate fa e mostrato ieri alle due donne conche è rimasta ferma nella sua decisione: vuole voltare pagina. Infatti ...