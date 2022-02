Lega, Dal Pino lascia: 'Ho proposto idee nuove in un mondo resistente al cambiamento' (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si è dimesso. Alla base della sua scelta, maturata a inizio gennaio, la volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente delladi Serie A, Paolo Dal, si è dimesso. Alla base della sua scelta, maturata a inizio gennaio, la volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SI DIMETTE IL PRESIDENTE PAOLO DAL PINO SI TRASFERISCE IN AMERICA CON LA FAMIGLIA #SkySport #DalPino - DiMarzio : Lega #SerieA | Si è dimesso il presidente #DalPino - sportmediaset : Lega Calcio, il presidente #DalPino si è dimesso: 'Non posso continuare'. #SportMediaset - sierrafox59 : @Storace Chi non capisce? FI e cespuglietti? Ma sono (e sempre stati) democristiani come i loro sodali nel PD e 5S.… - popoloZeta : RT @mgmaglie: Big della Lega secondo @LaStampa:'Voleva fare da kingmaker,o come diavolo si dice,è rimasto col cerino in mano. Se poi consid… -