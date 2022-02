Che dolce disastro la torta di Zia Cri per Sanremo 2022 | “La serata andrà meglio”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un cappellino meraviglioso tra i capelli di Zia Cri, è il suo omaggio di oggi al festival dima c’è anche altro, c’è la7 notte da preparare dopo l’intervento nel bosco di Angela Frenda. La direttrice di Cook, come tutti oggi a E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato del festival, ha confidato la sua canzone del cuore: Come saprei di Giorgia. Arriva il momento della sempre bravissima e attenta Zia Cri. Questa volta è stata meno attenta ma ancora più vera e non di certo meno brava. Spiega che la7 notte dedicata al festival ha una base di frolla con cottura in bianco e la farcitura di un cremoso che inizia a mostrare. Scalda il latte, scioglie il cioccolato rosa, il glucosio e la gelatina. Si parlava di donne e di emozioni e poi c’è la panna fredda liquida. Zia Cri rovescia la ...